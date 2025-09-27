Mondiale volley Italia-Polonia | un trionfo azzurro da finalissima

Ildifforme.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ebbene sì, dopo l’oro al femminile, l’Italia della pallavolo sogna ad occhi aperti un lieto fine anche nei Mondiali di volley maschie, che segnerebbe uno storico bis. La Nazionale detentrice del torneo, ha conquistato la finalissima dove se la vedrà con la Bulgaria, vincitrice sulla Repubblica Ceca dall’altra parte del tabellone. Un match magico che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mondiale volley italia polonia un trionfo azzurro da finalissima

© Ildifforme.it - Mondiale volley, Italia-Polonia: un trionfo azzurro da finalissima

In questa notizia si parla di: mondiale - volley

Le Azzurre battono il Brasile 3-2 e vanno in finale nel mondiale del Volley

Mondiale U21 volley femminile, Italia da paura: stende la Polonia al tie-break

Mondiale volley U20, l’Italia cala il poker: 3-0 all’Egitto

mondiale volley italia poloniaMondiali di volley, l'Italia batte la Polonia e vola in finale: domenica 27 settembre la sfida con la Bulgaria - I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto la Polonia 3- Riporta leggo.it

mondiale volley italia poloniaItalia-Polonia diretta Mondiali volley maschile, segui live la sfida di oggi - Gli azzurri di De Giorgi, campioni in carica, vanno a caccia della finale in cui troverebbero la Bulgaria: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiale Volley Italia Polonia