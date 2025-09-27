Mondiale Volley da Nikolov a Nikolov | la Bulgaria torna a medaglia con due figli d' arte

27 set 2025

Simeon e Alexandar sono figli di Vlado, ex opposto di Cuneo e Trento che vinse il bronzo nel 2006. Loro lottano per l'oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

