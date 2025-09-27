Mondiale Volley da Nikolov a Nikolov | la Bulgaria torna a medaglia con due figli d' arte

Simeon e Alexandar sono figli di Vlado, ex opposto di Cuneo e Trento che vinse il bronzo nel 2006. Loro lottano per l'oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale Volley, da Nikolov a Nikolov: la Bulgaria torna a medaglia con due figli d'arte

In questa notizia si parla di: mondiale - volley

Le Azzurre battono il Brasile 3-2 e vanno in finale nel mondiale del Volley

Mondiale U21 volley femminile, Italia da paura: stende la Polonia al tie-break

Mondiale volley U20, l’Italia cala il poker: 3-0 all’Egitto

SERIE B, MARCO DI FELICE CONVOCATO PER IL MONDIALE UNDER 18 DI BEACH VOLLEY! Su indicazione del Direttore Tecnico Paolo Nicolai, il nostro Marco di Felice insieme a Riccardo Santomassimo sono stati convocati a Montesilvano (PE) per parte Vai su Facebook

ULTIM'ORA VOLLEY MASCHILE Mondiale, la #Polonia batte la #Turchia 3-0: sabato affronterà l'Italia in semifinale #SkySport - X Vai su X

Mondiale Volley, da Nikolov a Nikolov: la Bulgaria torna a medaglia con due figli d'arte - Simeon e Alexandar sono figli di Vlado, ex opposto di Cuneo e Trento che vinse il bronzo nel 2006. Riporta gazzetta.it

LIVE USA-Bulgaria 2-3, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Aleksandar Nikolov accende la rimonta della Blengini band! E’ semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CECHIA- Si legge su oasport.it