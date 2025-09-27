Molti servizi delle farmacie comunali di Arezzo sono prenotabili con un click

Molti servizi delle Farmacie Comunali di Arezzo sono ora prenotabili con un click. Le farmacie aderenti al network Mia Farmacia hanno attivato un sistema on-line che fornisce la possibilità di prenotare e di raccogliere ogni informazione utile relativa alle diverse prestazioni socio-sanitarie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

