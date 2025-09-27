Molti servizi delle farmacie comunali di Arezzo sono prenotabili con un click

Arezzonotizie.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti servizi delle Farmacie Comunali di Arezzo sono ora prenotabili con un click. Le farmacie aderenti al network Mia Farmacia hanno attivato un sistema on-line che fornisce la possibilità di prenotare e di raccogliere ogni informazione utile relativa alle diverse prestazioni socio-sanitarie. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: molti - servizi

molti servizi farmacie comunaliFarmacie comunali, prospettive di crescita in Lombardia ma resta carenza di farmacisti - Uno studio di Confservizi Lombardia e KPMG fotografa per la prima volta la rete delle farmacie comunali: presidio sanitario capillare, ruolo sociale e nuove sfide tra burocrazia e carenza di personale ... Riporta farmacista33.it

Vent’anni delle farmacie comunali Bilancio raddoppiato e più servizi - La Farmacom dal 2003 è cresciuta moltissimo: "I sindaci Menchetti e Gelli furono lungimiranti nella scelta di unire Montemurlo, Poggio e Carmignano". Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Molti Servizi Farmacie Comunali