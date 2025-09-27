Molini di Triora cane da caccia cade in un crepaccio Salvato dai vigili del fuoco

Ilsecoloxix.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molini di Triora – Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Imperia è intervenuta verso le 18 a Drego, località del Comune di Molini di. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

molini di triora cane da caccia cade in un crepaccio salvato dai vigili del fuoco

© Ilsecoloxix.it - Molini di Triora, cane da caccia cade in un crepaccio. Salvato dai vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: molini - triora

molini triora cane cacciaMolini di Triora, cane cade in un pozzo a Drego: salvato dai Vigili del Fuoco - Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando di Imperia è intervenuta ieri, intorno alle 18, a Drego, località del comune di Molini di Triora, per soccorrere un cane da ... Scrive rivieratime.news

molini triora cane cacciaCane da caccia cade in un pozzo roccioso, salvato dai vigili del fuoco - Un cane da caccia di razza setter, precipitato in un pozzo roccioso, è stato recuperato e salvato da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco del comando di ... Secondo riviera24.it

Cerca Video su questo argomento: Molini Triora Cane Caccia