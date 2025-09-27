Molini di Triora cane da caccia cade in un crepaccio Salvato dai vigili del fuoco
Molini di Triora – Una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Imperia è intervenuta verso le 18 a Drego, località del Comune di Molini di. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
