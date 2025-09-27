Molfetta BA rapina con mitra in gioielleria in centro commerciale ladro fermato nel parcheggio da ex carabiniere poi arrestato - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: uomo con mitra bloccato dopo sparatoria, feriti un ex carabiniere e un maresciallo Attimi di paura a Molfetta, in provincia di Bari. Un uomo, le cui generalità non sono ancora state diffuse, ha rapinato una gioielliera in un centro comme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

molfetta ba rapina con mitra in gioielleria in centro commerciale ladro fermato nel parcheggio da ex carabiniere poi arrestato video

© Ilgiornaleditalia.it - Molfetta (BA), rapina con mitra in gioielleria in centro commerciale, ladro fermato nel parcheggio da ex carabiniere, poi arrestato - VIDEO

In questa notizia si parla di: molfetta - rapina

Rapina a mano armata nel centro commerciale, due feriti a Molfetta

Molfetta, paura per un tentativo di rapina in gioielleria: feriti il rapinatore e un carabiniere

Molfetta, rapina a mano armata in un centro commerciale: due feriti

molfetta ba rapina mitraMolfetta, ecco l'armamentario del rapinatore: borsone, mitra e una maschera in silicone FOTO - Il plauso del ministro Lollobrigida: «Straordinario coraggio dei carabinieri, il Governo è vicino alle Fo ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

molfetta ba rapina mitraRapina a mano armata al centro commerciale di Molfetta: attimi di terrore, due feriti - MOLFETTA – Paura e caos questa mattina al centro commerciale di Molfetta, teatro di una violenta rapina a mano armata all’interno di una gioielleria. giornaledipuglia.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Molfetta Ba Rapina Mitra