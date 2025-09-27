Molestava le donne in una stanza insonorizzata | arrestato per abusi e traffico sessuale l’ex trader del Fondo Soros

Un nuovo scandalo scuote i vertici della finanza newyorkese. L’ex finanziere Howard Rubin è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione sessuale. Secondo i documenti del tribunale, come riportano i media statunitensi, Rubin molestava le donne in una stanza insonorizzata, nel suo appartamento di lusso a Manhattan. Descritto come “ the Dungeon “, il locale era dipinto di rosso e attrezzato per pratiche di bondage. Nel corso della sua carriera trentennale a Wall Street, Rubin ha lavorato presso diverse società finanziarie, tra cui Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management. Per l’accusa il finanziere ha abusato di diverse donne tra il 2009 e il 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

