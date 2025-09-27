Molestava le donne in una stanza insonorizzata | arrestato per abusi e traffico sessuale l’ex trader del Fondo Soros
Un nuovo scandalo scuote i vertici della finanza newyorkese. L’ex finanziere Howard Rubin è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione sessuale. Secondo i documenti del tribunale, come riportano i media statunitensi, Rubin molestava le donne in una stanza insonorizzata, nel suo appartamento di lusso a Manhattan. Descritto come “ the Dungeon “, il locale era dipinto di rosso e attrezzato per pratiche di bondage. Nel corso della sua carriera trentennale a Wall Street, Rubin ha lavorato presso diverse società finanziarie, tra cui Merrill Lynch, Bear Stearns e Soros Fund Management. Per l’accusa il finanziere ha abusato di diverse donne tra il 2009 e il 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: molestava - donne
Nel Vangelo c'è un gruppo di pie donne che seguono Gesù fino alla fine. Le stesse pie donne troviamo anche nelle nostre parrocchie, le vere colonne delle nostre comunità. Ogni giorno il Signore si sceglie, soprattutto tra le donne, delle persone speciali susci Vai su Facebook
“Molestava le donne in una stanza insonorizzata”: arrestato per abusi e traffico sessuale l’ex trader del Fondo Soros - Secondo gli inquirenti, Howard Rubin avrebbe abusato di decine di donne tra il 2009 e il 2019, nel suo appartamento di lusso a Manhattan, attrezzato per pratiche di bondage. Segnala ilfattoquotidiano.it