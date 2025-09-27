Domenica 28 settembre 2025,la Moldova affronta un voto parlamentare che potrebbe ridisegnare l’assetto geopolitico dell’Europa orientale, tra crescente tensione tra Mosca e Bruxelles e un paese spaccato tra progetti europeisti e influenze russe. L’esito elettorale interessa ben oltre i confini della piccola repubblica tra Ucraina e Romania. Il paese, crocevia strategico per il sostegno a Kiev e l’esportazione di grano via Danubio, è anche la frontiera più delicata contro l’influenza militare e politica russa nell’area. Un’eventuale vittoria dei partiti filorussi allarmerebbe l’Unione Europea e la NATO, in particolare Romania, Polonia e i Paesi baltici, esponendo il fianco est a instabilità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Moldova al bivio: le elezioni che possono cambiare l’Europa orientale