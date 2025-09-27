Moldavi al voto in Italia promesse di cash dietro la regia filorussa

Da giorni circolano promesse di denaro facili e inviti ambigui che mirano a sfruttare la comunità moldava in Italia alla vigilia di un voto decisivo per il futuro europeo di Chisinau, mentre le autorità italiane e l’ambasciatore Oleg Nica si mobilitano per proteggere la regolarità delle elezioni. Interferenze digitali e contante facile, il nuovo volto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

moldavi voto italia promesseElezioni in Moldova, ambasciatore a Roma: "Interferenze filorusse con promesse di denaro contante a moldavi in Italia" - Autorità di ordine pubblico stanno monitorando possibili tentativi di intimidazione al voto e sono pronte a intervenire" Le interfer ... Si legge su msn.com

moldavi voto italia promessePerché il voto moldavo riguarda tutta l’Europa - Il risultato avrà conseguenze politiche e strategiche in tutta la regione e sulla guerra in Ucraina Leggi ... Scrive internazionale.it

