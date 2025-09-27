Mogol sul palco con Tajani alla festa di Forza Italia E i vertici di partito cantano e ballano i classici di Battisti – Video
Antonio Tajani e i vertici di Forza Italia che cantano e ballano i classici di Lucio Battisti, entrato da tempo nel pantheon del partito fondato da Silvio Berlusconi. È successo alla festa azzurra in corso a Telese Terme, in provincia di Benevento. Sul palco anche Mogol, definito dal ministro degli Esteri “un grande artista, un poeta che ha ispirato la vita di molti di noi quando eravamo giovani e continua a farci riflettere, perché parla alla testa e al cuore”. “Battisti è parte del pantheon di Forza Italia perché era un inno alla libertà, ma l’autore di quell’inno alla libertà era Mogol, che è parte del pantheon ad honorem”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mogol - palco
Musica: sul palco dell'Arena del Maggiore"Canto libero", l'omaggio a Battisti e Mogol
Musica: sul palco dell'Arena del Maggiore"Canto libero", l'omaggio a Battisti e Mogol
Domani sera, emozioni garantite sotto le stelle di Città Sant'Angelo! Alle 21:30, il palco di Cantine e Cortili accoglie i Prendila Così, la tribute band che fa rivivere la magia del duo Mogol-Battisti. Un viaggio musicale tra i brani che hanno segnato generazi Vai su Facebook
Tajani balla sulle note di Lucio Battisti alla festa di Forza Italia - Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha ballato sulle note delle canzoni di Lucio Battisti sotto il palco di "Libera", la festa di Forza Italia - Riporta repubblica.it
Libertà, Tajani canta Battisti e omaggia Mogol alla festa di Forza Italia - Le luci sul palco, la piazza gremita, il brusio di fine estate che si mescola con le note familiari di una canzone senza tempo. Si legge su iltempo.it