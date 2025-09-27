Modulo Juventus i bianconeri possono davvero cambiare sistema tattico nel corso della stagione? Tudor fa chiarezza in conferenza stampa

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modulo Juventus, nessuna rivoluzione in vista per Tudor: il tecnico, incalzato sul possibile passaggio alle due punte, frena con una parola secca. Nessun cambio, nessuna rivoluzione tattica all’orizzonte. Nonostante le difficoltà offensive e l’abbondanza di centravanti in rosa,  Igor Tudor  tira dritto per la sua strada. Interrogato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’ Atalanta  sulla possibilità di un cambio di sistema di gioco, magari con il passaggio a due punte, il tecnico della  Juve  ha risposto con una sola, lapidaria parola, che chiude ogni dibattito. Modulo Juve: la filosofia di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

modulo juventus i bianconeri possono davvero cambiare sistema tattico nel corso della stagione tudor fa chiarezza in conferenza stampa

© Juventusnews24.com - Modulo Juventus, i bianconeri possono davvero cambiare sistema tattico nel corso della stagione? Tudor fa chiarezza in conferenza stampa

In questa notizia si parla di: modulo - juventus

Juventus Next Gen, come è andata l’amichevole con la Pro Vercelli: modulo, talenti da monitorare e tutte le indicazioni per Brambilla – VIDEO di Marco Baridon

Juventus, Tudor pensa al 4-2-3-1: cambia il modulo in vista della nuova stagione

Juventus, Tudor: Cambiare il Modulo della Juve non è Utopia

Juventus, Tudor cambia modulo? Il piano alla Continassa - Il lavoro quotidiano mira a costruire una squadra camaleontica, capace di adattarsi senza perdere equilibrio. ilbianconero.com scrive

modulo juventus bianconeri possonoE SE SI CAMBIASSE MODULO? - Juventus di Tudor: analisi tattica tra certezze e possibili cambiamenti di modulo Conosciamo ormai molto bene le caratteristiche della Juventus targata Igor Tudor. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Modulo Juventus Bianconeri Possono