Modulo Juventus i bianconeri possono davvero cambiare sistema tattico nel corso della stagione? Tudor fa chiarezza in conferenza stampa
Modulo Juventus, nessuna rivoluzione in vista per Tudor: il tecnico, incalzato sul possibile passaggio alle due punte, frena con una parola secca. Nessun cambio, nessuna rivoluzione tattica all’orizzonte. Nonostante le difficoltà offensive e l’abbondanza di centravanti in rosa, Igor Tudor tira dritto per la sua strada. Interrogato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’ Atalanta sulla possibilità di un cambio di sistema di gioco, magari con il passaggio a due punte, il tecnico della Juve ha risposto con una sola, lapidaria parola, che chiude ogni dibattito. Modulo Juve: la filosofia di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: modulo - juventus
Juventus Next Gen, come è andata l’amichevole con la Pro Vercelli: modulo, talenti da monitorare e tutte le indicazioni per Brambilla – VIDEO di Marco Baridon
Juventus, Tudor pensa al 4-2-3-1: cambia il modulo in vista della nuova stagione
Juventus, Tudor: Cambiare il Modulo della Juve non è Utopia
Juventus, Tudor cambia modulo? Il piano alla Continassa - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus di Igor Tudor dovrebbe cambiare modulo per massimizzare i suoi punti di forza https://youtu.be/zDX0A2wxcEo - X Vai su X
Juventus, Tudor cambia modulo? Il piano alla Continassa - Il lavoro quotidiano mira a costruire una squadra camaleontica, capace di adattarsi senza perdere equilibrio. ilbianconero.com scrive
E SE SI CAMBIASSE MODULO? - Juventus di Tudor: analisi tattica tra certezze e possibili cambiamenti di modulo Conosciamo ormai molto bene le caratteristiche della Juventus targata Igor Tudor. Come scrive tuttojuve.com