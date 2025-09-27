modena la ferrari di ieri e oggi negli scatti di mimmo frassineti

Modena, 27 set. (askanews) - A Modena, nel Palazzo dei Musei, sessanta scatti in bianco e nero raccontano due epoche della Ferrari attraverso l'obiettivo di Mimmo Frassineti. Un viaggio fotografico che parte dal 1980 e arriva al 2024, promosso da CDP e Fondazione di Modena. Non solo la storia di un marchio simbolo del Made in Italy, ma soprattutto lo sguardo sulle mani e sui volti di chi, da oltre quarant'anni, trasforma l'acciaio in mito. "Un omaggio al meglio che c'è del Made in Italy - spiega Giovanni Gorno Tempini, Presidente CDP - e tra l'altro molto bello anche la componente umana che emerge da questa mostra che fa vedere proprio la storia delle persone, delle donne e degli uomini che lavorano, non si possono definire catene di montaggio perché sono delle situazioni straordinarie, ma fanno vedere proprio la passione e la manualità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

