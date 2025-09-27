Il primo ciclo di gare ravvicinate suona tanto come primo esame della stagione. Non tanto per testare il valore della rosa canarina, più per mettere alla prova la tenuta mentale della squadra di Sottil nel breve, a distanza di pochi giorni da una partita all’altra. Chi vuol stare costantemente lassù non può non avere tale prerogativa, l’esperienza psicologica è decisiva in un campionato così lungo come la serie B e in questa ottica va considerato che il Modena ha inserito la figura del mental coach, Eugenio Vassalle, al momento fondamentale per il rilancio di alcuni giocatori. Lo testimonia, ad esempio, il momento dell’esultanza ai gol di Gliozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena, ecco i tre esami per capire davvero chi sei