moda sostenibile e vintage fine settimana con vinokilo

Arezzo, 27 settembre 2025 – Oggi e domani si conclude con il grande evento di moda sostenibile e vintage «Vinokilo Italia», l’intero mese di eventi culturali e artistici dedicati a sostenibilità, energie rinnovabili e transizione energetica. La Casa dell’Energia in via Leone Leoni ospita la quinta edizione di Eco-Logico Festival che proseguirà fino a domenica 28 settembre, e ha visto alternarsi convegni, mostre, presentazioni di libri e mercati sostenibili che permetteranno di focalizzare l’attenzione sulle buone pratiche per un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Il cuore della rassegna, in quest’ottica, è stata la presentazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile Aretina per concretizzare pienamente un percorso di transizione energetica sul territorio cittadino, con un virtuoso iter partecipativo in cui coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni con il duplice obiettivo di ridurre la povertà energetica e di aumentare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

