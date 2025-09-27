Jannik Sinner incanta a Pechino: palline che scompaiono in allenamento e cappelli estremamente glamour che diventano fenomeno virale. Gli allenamenti, la fatica, la tensione. Affrontare un torneo porta sempre con sé una moltitudine di emozioni contrastanti, ma dietro le quinte del Tour l’atmosfera non è sempre così tesa, anzi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A Pechino, dove si trova in questo momento, Jannik Sinner ha improvvisato un piccolo show durante l’allenamento. Mentre faceva faville con i suoi colpi da campione, ha trasformato un semplicissimo esercizio quotidiano in un momento di pura magia per gli occhi dei fan. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Moda e tennis, Sinner detta legge a Pechino: quel cappello è l’accessorio del momento