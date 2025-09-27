Mobilitazione per il professore universitario de l’Aquila in cella in Albania Lettera a Mattarella
La sindaca di San Severo, città di cui è originario Michele D’Angelo, scrive al Capo dello Stato chiedendo un suo intervento per la scarcerazione del docente in carcere da agosto per un banale incidente stradale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
