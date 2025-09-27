Mobilitazione fin da lunedì per ’Eternity’

MONTE ARGENTARIO Si chiamerà ‘Eternity’ il film che verrà girato, tra le altre location, anche a Porto Santo Stefano, sulla banchina della Pilarella. Via del Molo, come anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, sarà così interessata dalle riprese della produzione cinematografica americana Pinella Producions: il 2 e il 3 ottobre saranno i giorni dedicati alle scene, anche se la troupe comincerà ad allestire il set da lunedì 29. E ci saranno anche uno yacht da 70 metri, 260 comparse e anche una dozzina di Lamborghini. Pinella Productions quindi, con il sostegno del Comune di Monte Argentario, informa che il traffico pedonale sarà sempre garantito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

