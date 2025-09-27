Mo | Patto per il Nord ' apprezziamo intervento Mattarella per Flotilla'
Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Esprimiamo il più profondo apprezzamento per l'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla complessa vicenda della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Le parole del Capo dello Stato hanno saputo coniugare l'autorevolezza delle Istituzioni con la sensibilità umana, offrendo un esempio di come la più alta rappresentanza della Repubblica possa farsi strumento di dialogo e di mediazione in una fase delicata e carica di rischi”. Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord. 🔗 Leggi su Iltempo.it
