**Mo | media ' Hamas accetterebbe accordo Trump con rilascio tutti ostaggi' **

Gaza, 27 set. (Adnkronos) - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione ad Haaretz. Sembra che il Qatar sia stato coinvolto nel tentativo di convincere Hamas ad accettare l'impalcatura dell'accordo e Trump spera di finalizzarlo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu quando si incontreranno lunedì. Come parte dell'accordo per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, Israele rilascerebbe centinaia di prigionieri palestinesi e ritirerebbe gradualmente le sue forze dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mo: media, 'Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi'**

In questa notizia si parla di: media - hamas

Medioriente: media, nuovo round colloqui Israele-Hamas a Doha

Media, Hamas chiede più aiuti e l'apertura del valico di Rafah

Media,'Doha a Israele,Hamas prepara rapiti a possibile rilascio'

I media, lettera di Hamas a Trump: «Metà ostaggi per una tregua di 60 giorni a Gaza» - X Vai su X

La rete terroristica di Hamas negli Stati Uniti ha trascorso più di 20 anni a lavorare per infiltrarsi nei media e nei campus universitari americani. L'obiettivo: dirottare la narrazione e assicurarsi un sostegno involontario al terrorismo da parte del grande pubblico. Vai su Facebook

**Mo: media, 'Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi'** - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla ... Secondo iltempo.it

Mo: media, 'Hamas ha trasferito ostaggi 'in superficie' per impedire operazioni Idf' - In vista dell'operazione israeliana per conquistare Gaza City, Hamas ha trasferito gli ostaggi dai tunnel in superficie, in case e tende, per impedire all'esercito di o ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it