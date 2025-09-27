Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in Serie A contro il Cagliari. Al termine di Cagliari Inter, sfida del 5° turno di Serie A conclusa 0-2, Henrikh Mkhitaryan ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ai microfoni di Dazn. Il centrocampista armeno, classe 1989 ed ex trequartista oggi adattato a mezzala, ha sottolineato come la squadra abbia dovuto soffrire contro un avversario organizzato e capace di creare difficoltà soprattutto nella ripresa. Mkhitaryan ha ricordato anche il palo colpito, ammettendo il rammarico per la mancata rete, visto il suo passato da giocatore più offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mkhitaryan a Dazn: «Non ci aspettavamo il Cagliari con la difesa a 5, il gol mi manca e mi spiace non esserci riuscito oggi». Poi fa una gaffe su Inzaghi