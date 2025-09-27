Mister Maurizi non mischia le carte Vuole il poker per far volare l’Ancona

"Perseverare è diabolico" recita la parte finale di un celebre detto che riguarda l’errore. Ma l’ Ancona, domani a Castelfidardo, cercherà proprio di perseverare, di insistere sul cammino intrapreso, e di farlo nel modo più diabolico possibile, alla ricerca del quarto sigillo consecutivo da tre punti. Gelonese e compagni, dopo la prima vittoria interna conquistata nell’infrasettimanale contro il San Marino, hanno l’obiettivo di allungare la striscia vincente: la classifica parla chiaramente in loro favore, reduci da tre vittorie consecutive al pari dell’Aquila e, in questa graduatoria, dietro solo all’Ostiamare, che finora viaggia a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

