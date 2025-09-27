Mister ci stai provando con me? Conte finisce nei guai | La moglie lo sbatte fuori di casa

Napolipiu.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mister, ci stai provando con me? Conte finisce nei guai La moglie lo sbatte fuori di casa"> Antonio Conte è attualmente nei guai. Il mister del Napoli è stato sbattuto fuori casa dalla moglie. Le ultime. Un siparietto all’apparenza leggero, andato in scena davanti alle telecamere, ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Durante un’intervista, Antonio Conte si è lasciato andare a sorrisi e battute che il pubblico ha interpretato in maniera ironica. Tanto è bastato per dare il via a una pioggia di commenti, In rete, diversi utenti hanno scherzato insinuando che il mister stesse provando a flirtare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

mister ci stai provando con me conte finisce nei guai la moglie lo sbatte fuori di casa

© Napolipiu.com - Mister, ci stai provando con me? Conte finisce nei guai | La moglie lo sbatte fuori di casa

In questa notizia si parla di: mister - stai

Tutti a disposizione di Conte e il mister subito prova schemi e moduli: le immagini dell'allenamento - Le immagini dell'allenamento del Napoli dal ritiro di Castel di Sangro, prove per mister Conte. Si legge su ilmattino.it

Conte, la carica di mister scudetto - È evidente che il nuovo Conte non è come il vecchio Conte juventino o interista, quello che se gli parlavi dello scudetto si irritava e sbraitava. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mister Stai Provando Conte