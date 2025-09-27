Misilmeri l' assessore Livorno aderisce alla Lega | Il partito cresce ancora in Sicilia

Palermotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove adesioni alla Lega in Sicilia. L’assessore al Bilancio del Comune di Misilmeri, Mimmo Livorno, si iscrive al partito di Matteo Salvini e annuncia la sua scelta a seguito di un incontro con Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Dipendente statale e ingegnere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: misilmeri - assessore

Livorno, l’assessore Simone Lenzi si dimette per i post transfobici. Il sindaco: “Difficile accettare le sue giustificazioni” - L’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi si è dimesso dopo le polemiche per alcune sue uscite social transfobiche. Secondo ilfattoquotidiano.it

Livorno, l’assessore Lenzi lascia i social dopo le polemiche per i post transfbobici - È polemica per alcuni tweet pubblicati da Simone Lenzi, assessore alla Cultura di Livorno, ritenuti transfobici e offensivi. Riporta lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Misilmeri Assessore Livorno Aderisce