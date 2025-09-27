Misilmeri l' assessore Livorno aderisce alla Lega | Il partito cresce ancora in Sicilia
Nuove adesioni alla Lega in Sicilia. L’assessore al Bilancio del Comune di Misilmeri, Mimmo Livorno, si iscrive al partito di Matteo Salvini e annuncia la sua scelta a seguito di un incontro con Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Dipendente statale e ingegnere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
