Miranda Priestly in prima fila alla Milano Fashion Week!

I l “diavolo” ha cambiato stilista. E per annunciare al mondo il suo nuovo guardaroba, ha scelto un palcoscenico prestigioso: la sfilata di Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week. Niente Prada, la nuova era di Miranda Priestly inizia qui, in un colpo di scena che fonde cinema e moda in modo inestricabile. L’attesa collezione Primavera-Estate 2026 firmata D&G è diventata, per un pomeriggio, il set de Il Diavolo veste Prada 2, trasformando un evento esclusivo in un capitolo di storia del costume con protagonista una Meryl Streep più iconica che mai. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Meryl Streep in prima fila alla sfilata Dolce&Gabbana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Miranda Priestly in prima fila alla Milano Fashion Week!

In questa notizia si parla di: miranda - priestly

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

Miranda priestly torna: meryl streep di sul set di il diavolo veste prada 2

Miranda Priestly è tornata! Il look di Meryl Streep sul set newyorkese del sequel: trench khaki, blusa viola e l'iconico taglio di capelli bianchi

La chioma di Anne Hathaway avvistata sul set de Il diavolo veste Prada 2, è così bella che persino Miranda Priestly approverebbe. Non vediamo l'ora di rivederla nei panni (e capelli) di Andy Sachs! - X Vai su X

La chioma di Anne Hathaway, folta, ondulata, lunga, nuance chocolate, avvistata sul set de Il diavolo veste Prada 2, è così bella che persino Miranda Priestly approverebbe. Dentro e fuori lo schermo, protagonista alle sfilate e sui tappeti rossi, Anna Hathaway - facebook.com Vai su Facebook

Miranda Priestly è tornata: in Il diavolo veste Prada 2 è ancora la fashion Lady boss del film. Svelati i primi look - Sono bastati pochi scatti rubati sul set per mandare in tilt i social: Meryl Streep è tornata nei panni di Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada 2, e il suo primo look è già oggetto di analisi, ... vogue.it scrive

Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2 - La direttrice di Runway più temuta e ammirata del fashion system è tornata. Da iodonna.it