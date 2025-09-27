Ministro ad Ancona L’assist di Schillaci | Sanità promossa

Un confronto sul futuro della sanità nelle Marche. È quanto andato in scena ieri mattina alla Mole Vanvitelliana di Ancona, dove è arrivato il ministro della salute, Orazio Schillaci, per uno degli eventi conclusivi a sostegno della candidatura bis a governatore di Francesco Acquaroli. "Qui c’è stato un incremento importante del numero di prestazioni messe a disposizione dei cittadini nel fine settimana, e poi un altro aspetto rilevante, al quale guardo con attenzione, è che si tratta di una delle regioni nelle quali si fanno meglio le prescrizioni – le parole del ministro in apertura –. L’appropriatezza prescrittiva è un punto fondamentale, perché oltre a quello che si può fare, conta la domanda che esplode in una nazione che ha una demografia particolare con molti anziani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

