Ministero dell’Interno o degli Interni? Risponde la Crusca

La risposta potrebbe essere laconica: il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997", ha istituito 12 ministeri, tra i quali il Ministero dell'interno. Alcuni ministeri hanno nel frattempo cambiato nome, per ragioni di riorganizzazione delle competenze (per esempio nel 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato suddiviso nel Ministero dell'istruzione, ora Ministero dell'istruzione e del merito, e nel Ministero dell'università e della ricerca e nel 2021 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è stato suddiviso in Ministero della cultura e Ministero del turismo) o in seguito all'affermarsi di una nuova visione delle competenze del Ministero (così, per fare qualche altro esempio, nel 2014 il Ministero degli affari esteri ha cambiato denominazione in Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; nel 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e nel 2022 il Ministero delle attività produttive è stato ridenominato Ministero delle imprese e del made in Italy).

