Minecraft Live 2025 Mounts of Mayhem Copper Age e tutte le novità dell’evento
Il Minecraft Live 2025 ha svelato le prossime tappe evolutive del gioco più venduto al mondo, confermando l’arrivo di due grandi aggiornamenti: The Copper Age e Mounts of Mayhem. Il primo, disponibile gratuitamente dal 30 settembre, segna un punto di svolta grazie all’introduzione del Copper Golem, di nuovi oggetti, armi, strumenti e arredi basati sul rame. Insieme a questi contenuti arriverà anche un sistema di progressione rinnovato, pensato per dare maggiore varietà e profondità al gameplay. Il secondo grande annuncio è Mounts of Mayhem, un drop previsto entro la fine del 2025 che amplia il mondo con nuove cavalcature e meccaniche di combattimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: minecraft - mounts
