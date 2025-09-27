Minaccia con un coltello gli operatori sanitari che lo soccorrono

Momenti di tensione nella giornata di venerdì 26 settembre a Bolzano, in via Maso della Pieve. Un uomo – un cittadino algerino di 36 anni già noto alle forze dell’ordine – è andato in escandescenza per strada, tanto da rendere necessario chiedere aiuto ai soccorsi sanitari.La chiamata al 112 è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Minaccia con il coltello sanitari e agenti, arrestato a Bolzano - La Polizia di Stato ha arrestato ieri un cittadino algerino di 36 anni che prima ha minacciato alcuni operatori sanitari in via Maso della Pieve, a Bolzano, e che poi ha aggredito i poliziotti giunti ... Riporta msn.com

Dà in escandescenze, si ferisce con un coltello e minaccia i sanitari: arrestato - Il 36enne algerino vive in un furgone abbandonato in via Maso della Pieve. rainews.it scrive