Milo Brunetti chi è il fidanzato di Fancesca Fialdini | Di lui mi fido però mi piace anche fare cose da sola
Fancesca Fialdini ha avuto una storia con ex fidanzato che l’ha portata ad una drastica decisione come ha raccontato spesso: “ Sono stata legata molti anni a un ragazzo di Lecco. Sembrava orgoglioso del mio percorso, invece un giorno mi ha detto: ‘Se pensi a una famiglia devi lasciare il lavoro’. Era inaccettabile. L’indipendenza è fondamentale per una donna. Comunque non ho rimpianti, ho cercato di dare il massimo anche se a un certo punto ho sentito l’esigenza di capire che le mie scelte erano frutto della mia libertà o avevano motivazioni inconsce.” Attualmente Fancesca Fialdini è legata a Milo Brunetti, un odontotecnico nativo di Oggiono, in provincia di Lecco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: milo - brunetti
