Milito svela | Ho un ottimo rapporto con Lautaro e De Paul so che prima o poi torneranno al Racing ma…

Il presidente del Racing Club Avellaneda ed ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, si è espresso così su Lautaro Martinez e su Rodrigo De Paul. Diego Milito, storico attaccante dell’ Inter e oggi presidente del Racing Club Avellaneda, ha rilasciato un’intervista a ESPN in cui ha discusso del futuro di due stelle dell’Academia: Lautaro Martinez e Rodrigo De Paul, entrambi campioni del Mondo 2022 con l’Argentina. Milito ha sottolineato il forte legame che entrambi i giocatori mantengono con il club argentino e con la città di Avellaneda, pur vivendo esperienze diverse tra Europa e Stati Uniti. La carriera attuale di Lautaro Martinez e De Paul. 🔗 Leggi su Internews24.com

