Venerdì 26 settembre è iniziato in Piazza della Scala, a Milano, il presidio permanente promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB), che ha ribattezzato lo spazio “ Piazza Gaza “. L’iniziativa, lanciata a livello nazionale, era già stata sostenuta in Lombardia con la manifestazione del 22 settembre. Accanto alle tende del sindacato, sono presenti quelle di associazioni palestinesi, Potere al Popolo e collettivi studenteschi come Cambiare Rotta e Osa. Le realtà coinvolte chiedono la fine dell’offensiva a Gaza, la sospensione dei rapporti economici e istituzionali con Israele e la tutela della Global Sumud Flotilla, sotto attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala