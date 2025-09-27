Milano presidio permanente per Gaza in Piazza della Scala
Venerdì 26 settembre è iniziato in Piazza della Scala, a Milano, il presidio permanente promosso dall’Unione Sindacale di Base (USB), che ha ribattezzato lo spazio “ Piazza Gaza “. L’iniziativa, lanciata a livello nazionale, era già stata sostenuta in Lombardia con la manifestazione del 22 settembre. Accanto alle tende del sindacato, sono presenti quelle di associazioni palestinesi, Potere al Popolo e collettivi studenteschi come Cambiare Rotta e Osa. Le realtà coinvolte chiedono la fine dell’offensiva a Gaza, la sospensione dei rapporti economici e istituzionali con Israele e la tutela della Global Sumud Flotilla, sotto attacco. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - presidio
Gergiev, presidio a Milano contro il concerto del direttore d’orchestra vicino a Putin
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve Emanuele
Milano, licenziato dopo autodenuncia su 104: presidio permanente alla Deloro di Pieve
Questa mattina a Milano, in piazza Vesuvio, si è svolto un presidio sotto la sede di Nexive Network/Poste Italiane per tenere alta l’attenzione sulla difficile vicenda dei lavoratori Postalcoop, coinvolti dalla sospensione del lavoro a seguito dell’inchiesta giudizi - facebook.com Vai su Facebook
Milano, presidio per la #Flotilla e corteo da piazza della Scala: «Se non cambierà bloccheremo la città» - X Vai su X
Presidio permanente per Gaza in piazza Scala a Milano: “Con le tende in centro fino al 4 ottobre” - È iniziato nella sera di venerdì 26 settembre il presidio permanente di USB per Gaza in piazza della Scala a Milano ... Si legge su fanpage.it
Milano, in piazza Scala il presidio permanente per Gaza: montate le tende di Usb, Potere al popolo e Cambiare rotta - «Sono in preparazione una serie di eventi dei quali daremo aggiornamenti continui», annuncia il sindacato, che chiede di sciogliere il gemellaggio della città di Milano con Tel Aviv ... milano.corriere.it scrive