C’è grande attesa per l’edizione 2025 dei CNMI Sustainable Fashion Awards, che si celebreranno questa sera al Teatro alla Scala di Milano. Nati con l’obiettivo di celebrare personalità e realtà del settore che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità, i cosiddetti Oscar della Moda sono organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano. L’evento avrà inoltre l’obiettivo di rendere tributo a Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano Fashion Week, questa sera i CNMI Sustainable Fashion Awards