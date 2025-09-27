Milano Fashion Week questa sera i CNMI Sustainable Fashion Awards

C’è grande attesa per l’edizione 2025 dei CNMI Sustainable Fashion Awards, che si celebreranno questa sera al Teatro alla Scala di Milano. Nati con l’obiettivo di celebrare personalità e realtà del settore che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità, i cosiddetti Oscar della Moda sono organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano. L’evento avrà inoltre l’obiettivo di rendere tributo a Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Panorama.it

