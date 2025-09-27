Milano Fashion Week | Michele Morrone in prima fila e gli sguardi sono tutti per lui Tutte le star in front row alle filate

Vanityfair.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quinta giornata di MFW si è aperta con un ricco front row: da Naomi Watts a Michele Morrone, da Paola Iezzi a Chiara Ferragni, da Laetitia Casta a Bianca Balti, Tina Kunakey e tanti, tantissimi altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

milano fashion week michele morrone in prima fila e gli sguardi sono tutti per lui tutte le star in front row alle filate

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week: Michele Morrone in prima fila, e gli sguardi sono tutti per lui. Tutte le star in front row alle filate

In questa notizia si parla di: milano - fashion

milano fashion week micheleMilano. L’innovazione Etica nella moda alla GX Fashion Week 2025 - La GX Fashion Week Milano 2025 ha saputo unire tradizione sartoriale e ricerca d'avanguardia, ospitando designer di spicco da tutto il mondo ... Scrive ilmetropolitano.it

milano fashion week micheleMilano Fashion Week 2025: i luoghi cult dove la città diventa passerella - Ristoranti Milano Fashion Week: i migliori ristoranti e locali simbolo. Secondo mam-e.it

