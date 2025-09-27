Milano Fashion Week la gonna di pelle è il must-have dello street style

Amica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle strade della Milano Fashion Week di settembre 2025 emerge una nuova protagonista indiscussa: la gonna di pelle. Dopo la scoperta dei pantaloni balloon e l’elegante duo gonne-blazer, è lei a conquistare gli sguardi delle insider più attente durante la presentazione delle collezioni Primavera Estate 2026. Non è solo una tendenza, ma una dichiarazione di stile che incarna lo spirito del momento: sofisticata eppure versatile, capace di dialogare con differenti estetiche. E mentre Milano si conferma capitale della moda formale ma seducente, le insider fuori dalle sfilate rivelano i segreti per indossare la gonna di pelle nell’autunno 2025. 🔗 Leggi su Amica.it

milano fashion week la gonna di pelle 232 il must have dello street style

© Amica.it - Milano Fashion Week, la gonna di pelle è il must-have dello street style

In questa notizia si parla di: milano - fashion

mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione

Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week

No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week

milano fashion week gonnaLa sfilata Max Mara alla Milano Fashion Week lancia la combo cappotto e gonna a petali, per un guardaroba "Rococo Modern" tra rigore e sogno - «Questa collezione intraprende una direzione inaspettata, è un nuovo capitolo nella lunga storia del brand», racconta in esclusiva il direttore creativo Ian Griffiths in occasione della sfilata di Max ... Segnala vogue.it

milano fashion week gonnaBianca Balti da Fendi è un'icona del look easy layering: borsa mini Peekaboo, gonna drop gioiello e maglione comfy - Tra le star italiane più attese alla Milano Fashion Week, c'è Bianca Balti: la modella è stata ospite da Fendi per la sfilata primavera estate 2026. Da vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Fashion Week Gonna