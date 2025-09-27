Milano Fashion Week la gonna di pelle è il must-have dello street style

Dalle strade della Milano Fashion Week di settembre 2025 emerge una nuova protagonista indiscussa: la gonna di pelle. Dopo la scoperta dei pantaloni balloon e l’elegante duo gonne-blazer, è lei a conquistare gli sguardi delle insider più attente durante la presentazione delle collezioni Primavera Estate 2026. Non è solo una tendenza, ma una dichiarazione di stile che incarna lo spirito del momento: sofisticata eppure versatile, capace di dialogare con differenti estetiche. E mentre Milano si conferma capitale della moda formale ma seducente, le insider fuori dalle sfilate rivelano i segreti per indossare la gonna di pelle nell’autunno 2025. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Milano Fashion Week, la gonna di pelle è il must-have dello street style

