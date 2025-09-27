Milano Fashion Week | e poi da Dolce&Gabbana arrivano Miranda Priestley e Nigel e tutte le star in front row alle sfilate
Il loro ingresso ha infranto qualsiasi confine tra finzione e realtà: sarà forse questa una scena dell'attesissimo sequel de Il diavolo veste Prada? Speriamo solo che a Miranda sia piaciuta la collezione.. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
#evento commerciale, Milano Fashion Week 2025, domenica 28/09/2025, dalle, alle ore 14.00 alle ore 17.00, via Tortona civico n. 27.
The Crazy World of Marco Mengoni. Giuseppe Di Morabito - Front Row - Milano Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026. Marco Mengoni partecipa alla sfilata di Giuseppe Di Morabito durante la Settimana della Milano Fashion Week Moda Donna
Il Diavolo veste Prada 2 alla Milano Fashion Week 2025: ora le riprese in diretta durante la sfilata Dolce&Gabbana! - Ecco tutto quello che sappiamo delle riprese de Il Diavolo veste Prada 2 durante la Milano Fashion Week: dopo la lunga fila per il casting, la città vera diventerà set e anche la sfilata di Dolce&Gabb
23 settembre: comincia la Milano Fashion Week, ecco 3 cose da sapere - Il 23 settembre comincerà la Milano Fashion Week, ecco che cosa dovresti aspettarti e sapere per godertela al meglio.