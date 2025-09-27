La Milano Fashion Week 2025 per le collezioni primavera-estate 2026 si avvicina alla sua conclusione ma continuano a non mancare gli ospiti, pronti a vedere in prima persona le nuove creazioni degli stilisti: nei giorni passati abbiamo visto guests come Chiara Ferragni, Clara, David Beckham, Anna Pepe e Peggy Gou, solo per citarne alcuni. Scopriamo chi invece ha partecipato agli show in questo weekend. In mattinata di venerdì 26 si sono tenuti gli show di Marco Rambaldi e Blumarine, a cui hanno partecipato rispettivamente Chiara Ferragni e Myss Keta con California dei Coma Cose. Le prime due già viste la sera del giovedì precedente allo show serale di Roberto Cavalli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, da Bianca Jagger da Versace a Meryl Streep e Naomi Campbell da Dolce & Gabbana: tutti i vip alle sfilate milanesi