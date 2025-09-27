Dopo New York e Londra, la moda si trasferisce a Milano, con (al seguito) attrici, modelle e influencer. Ecco una selezione del look beauty che ci sono piaciuti di più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Fashion Week 2025, le onde sensuali di Laetitia Casta e gli altri beauty look delle star alle sfilate