Milano-Cortina 2026 svelati i primi tedofori | Achille Lauro Flavia Pennetta e Pecco Bagnaia tra i volti scelti
Dal 6 dicembre la fiamma olimpica inizierà il suo viaggio da Roma fino a San Siro: tra i primi portatori anche storie di inclusione, memoria e rinascita. L’attesa verso Milano-Cortina 2026 si fa sempre più concreta. A due mesi dall’accensione ufficiale della fiamma olimpica, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato ieri i primi sei nomi che inaugureranno il lungo viaggio della torcia, un percorso che dal 6 dicembre partirà da Roma per concludersi il 6 febbraio allo stadio di San Siro con la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
