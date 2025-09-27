Milan Primavera Renna | Primo tempo spettacolare faccio i complimenti a tutti

Il Milan Primavera vince contro la Cremonese in trasferta per 0-1. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Primo tempo spettacolare, faccio i complimenti a tutti”

In questa notizia si parla di: milan - primavera

Ex Milan Primavera, Moretto: “David Rodriguez de Prado con Sottil al Modena”

Primavera Milan: via al campionato con Renna, ecco le prime quattro sfide

Milan Primavera al via, Parolo guida l’U16: ufficializzati tutti i tecnici

La vittoria del #Milan primavera porta ancora più entusiasmo tra i giovani rossoneri. ? La sintesi della partita a cura di @CristianoCatal9 - X Vai su X

La Cremonese Primavera ospita il Milan al Soldi. Dopo la vittoria sul Napoli, i grigiorossi cercano altri punti per muovere la classifica - facebook.com Vai su Facebook

MN - Primavera, Renna: “Terza vittoria consecutiva in trasferta, i ragazzi sono stati fantastici” - Si è conclusa con la vittoria dei rossoneri la sfida tra Cremonese e Milan primavera valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. milannews.it scrive

Diretta Cremonese Milan Primavera/ Streaming video tv: sarà battaglia vera? (oggi 27 settembre 2025) - Diretta Cremonese Milan Primavera streaming video tv: i rossoneri in trasferta hanno sempre vinto, i grigiorossi sono reduci dal primo successo. Lo riporta ilsussidiario.net