Milan Primavera Renna | Grande soddisfazione i ragazzi son stati fantastici | VIDEO

Il Milan Primavera vince contro la Cremonese in trasferta per 0-1. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna. Il Milan Primavera vince contro la Cremonese in trasferta per 0-1 grazie ad un gol del giovane Ossola. Ecco le parole dell'allenatore rossonero Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, Renna: “Grande soddisfazione, i ragazzi son stati fantastici” | VIDEO

MN - Primavera, Renna: “Terza vittoria consecutiva in trasferta, i ragazzi sono stati fantastici” - Si è conclusa con la vittoria dei rossoneri la sfida tra Cremonese e Milan primavera valevole per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Come scrive milannews.it

Milan Primavera Frosinone 1-1: Scotti salva Renna in pieno recupero. Il resoconto del match - 1: un rigore di Scotti in pieno recupero salva Renna e regala un punto ai giovani rossoneri Un punto guadagnato o due persi? Scrive milannews24.com