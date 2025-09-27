Milan-Napoli | torna la Curva Sud Allegri sorride mentre a Conte arriva una batosta
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, sabato 26 settembre 2025: tra campionato, stadio e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi" #curvasud #banditi #milannapoli - X Vai su X
È Massimiliano Allegri il primo dei due allenatori a “rompere il ghiaccio” ufficialmente in vista di Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A in agenda a San Siro domenica 27 settembre alle ore 20.45. Dai possibili convocati, alla condizione fisica Vai su Facebook
Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi" - Per l'atteso posticipo di domani sera tra Milan e Napoli, San Siro tornerà ad essere la bolgia che tutti conoscono dopo diverse partite di silenzio che avevano tras ... Da msn.com
Calcio: Curva Sud Milan torna a tifare per match col Napoli - La Curva Sud del Milan torna a tifare a San Siro in occasione della sfida contro il Napoli. Scrive ansa.it