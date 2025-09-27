Milan-Napoli retroguardia azzurra in emergenza | le parole di Conte in conferenza stampa

Il Napoli capolista arriva a San Siro sponda Milan con la retroguardia ridotta all’osso. Senza Buongiorno, fermato da un nuovo problema muscolare, e con Rrahmani ancora ai box, Antonio Conte sarà costretto ad affidarsi alla quasi inedita coppia centrale composta da Beukema e Juan Jesus: i due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte LIVE #SkySport #MilanNapoli #Milan #Conte #SerieA - X Vai su X

Rafael Leao si è allenato in gruppo per due giorni di fila e sarà presente domenica per Milan-Napoli Una buona notizia per Allegri che riavrà a disposizione il portoghese dopo circa 40 giorni ? Per Conte invece ci sarà un altro elemento da tenere sotto co - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Rrahmani non al meglio, ancora in panchina Lorenzo Lucca - Il Napoli di Antonio Conte si presenta alla sfida di San Siro con una situazione difensiva tutt’altro che semplice. Come scrive dailynews24.it

Montervino: “Milan-Napoli sfida decisiva, ma gli azzurri hanno meno da perdere” - Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato del big match di questa giornata di Serie A: Milan- Da ilnapolionline.com