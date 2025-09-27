Milan-Napoli quali sono i punti di forza della squadra di Conte?

Milan-Napoli, quinta partita della Serie A 2025-26: cosa devono affrontare i rossoneri? Quali sono i punti di forza della squadra di Conte? Ecco l'analisi.

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan-Napoli, Allegri in conferenza stampa LIVE alle 12

Rafael Leao si è allenato in gruppo per due giorni di fila e sarà presente domenica per Milan-Napoli Una buona notizia per Allegri che riavrà a disposizione il portoghese dopo circa 40 giorni ? Per Conte invece ci sarà un altro elemento da tenere sotto co

Come giocherà il Milan contro il Napoli dopo il recupero di Leao: un posto per tre in attacco - Il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e ora Allegri dovrà capire come schierare il suo reparto d'attacco visto ...

Milan-Napoli, per gli azzurri 7 vittorie nelle ultime 12! E con Conte numeri da record in trasferta - Siamo ormai a ridosso della sfida di domenica sera a San Siro, dove Milan e Napoli si contenderanno tre punti pesantissimi in una partita che promette spettacolo.