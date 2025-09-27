Milan–Napoli le probabili formazioni | Allegri pensa al 3-5-2 Conte verso il 4-1-4-1
Domenica sera San Siro sarà teatro della sfida tra Milan e Napoli, valida per la quinta giornata di Serie A. Una partita che mette di fronte due squadre partite con ambizioni da vertice e che arriva in un momento cruciale per entrambe: i rossoneri cercano continuità dopo un avvio altalenante, gli azzurri vogliono confermarsi tra le grandi nonostante le assenze. Le scelte di Allegri. Il tecnico del Milan sembra orientato a confermare il 3-5-2. In porta ci sarà Maignan, protetto da un terzetto difensivo formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e a Estupiñán, mentre la regia sarà affidata all'esperienza di Modri?, affiancato da Rabiot e da uno tra Fofana e Loftus-Cheek.
