Milan – Napoli | l’azzurro vuole mettere in difficoltà Conte

Spazionapoli.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico azzurro ha ancora qualche dubbio: nel big match di San Siro servirà il miglior undici possibile Dopo un avvio di stagione in salita, fatto di panchine, adattamenti tattici e qualche critica di troppo, Lorenzo Lucca si è sbloccato. Il centravanti italiano, ha infatti messo a segno il suo primo gol con la maglia azzurra contro il Pisa, suo ex club. Presenza fisica, sponde intelligenti, e una fame ritrovata. E ora, con il big match contro il Milan all’orizzonte, il ballottaggio in attacco è più aperto che mai. Milan – Napoli, la scelta di Conte sul centravanti. Il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato il pensiero di Conte: per ora, la fiducia va a Rasmus Hojlund, il danese che si è imposto come punto fermo dell’attacco partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

