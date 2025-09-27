Milan – Napoli | l’azzurro vuole mettere in difficoltà Conte
Il tecnico azzurro ha ancora qualche dubbio: nel big match di San Siro servirà il miglior undici possibile Dopo un avvio di stagione in salita, fatto di panchine, adattamenti tattici e qualche critica di troppo, Lorenzo Lucca si è sbloccato. Il centravanti italiano, ha infatti messo a segno il suo primo gol con la maglia azzurra contro il Pisa, suo ex club. Presenza fisica, sponde intelligenti, e una fame ritrovata. E ora, con il big match contro il Milan all’orizzonte, il ballottaggio in attacco è più aperto che mai. Milan – Napoli, la scelta di Conte sul centravanti. Il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato il pensiero di Conte: per ora, la fiducia va a Rasmus Hojlund, il danese che si è imposto come punto fermo dell’attacco partenopeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
L'anticipo di Galli - Milan-Napoli: per continuare a vincere e convincere - X Vai su X
Rafael Leao si è allenato in gruppo per due giorni di fila e sarà presente domenica per Milan-Napoli Una buona notizia per Allegri che riavrà a disposizione il portoghese dopo circa 40 giorni ? Per Conte invece ci sarà un altro elemento da tenere sotto co - facebook.com Vai su Facebook
Milan, il Napoli può rovinare i piani per Hojlund: gli scenari e il fattore tempo - L'infortunio di Romelu Lukaku rischia di mettere i bastoni tra le ruote al Napoli di Antonio Conte, ma anche al Milan di Massimiliano Allegri. Da sportmediaset.mediaset.it
Hojlund, svolta tra Napoli e Milan: ultime ore decisive, c’è il sorpasso | CM.IT - Il ds Giovanni Manna sta facendo gli ultimi sforzi per portare il calciatore danese al Maradona, magari ... Scrive calciomercato.it