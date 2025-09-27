Milan-Napoli Di Gennaro | A centrocampo la chiave del big match

"> Tutto ruota attorno al centrocampo e non potrebbe essere altrimenti. A sottolinearlo è Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi voce tecnica di Dazn, intervistato dal Corriere dello Sport in vista della super sfida di San Siro tra Milan e Napoli. L’attenzione sarà tutta sul duello in mediana, con Luka Modric e Stanislav Lobotka pronti a prendersi la scena. Il croato contro lo slovacco, due interpreti di classe assoluta. «Comunque vada vedremo una regia di grande qualità – ha dichiarato Di Gennaro al Corriere dello Sport –. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

