Milan-Napoli Di Gennaro | A centrocampo la chiave del big match
"> Tutto ruota attorno al centrocampo e non potrebbe essere altrimenti. A sottolinearlo è Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e oggi voce tecnica di Dazn, intervistato dal Corriere dello Sport in vista della super sfida di San Siro tra Milan e Napoli. L’attenzione sarà tutta sul duello in mediana, con Luka Modric e Stanislav Lobotka pronti a prendersi la scena. Il croato contro lo slovacco, due interpreti di classe assoluta. «Comunque vada vedremo una regia di grande qualità – ha dichiarato Di Gennaro al Corriere dello Sport –. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
L'anticipo di Galli - Milan-Napoli: per continuare a vincere e convincere - X Vai su X
Rafael Leao si è allenato in gruppo per due giorni di fila e sarà presente domenica per Milan-Napoli Una buona notizia per Allegri che riavrà a disposizione il portoghese dopo circa 40 giorni ? Per Conte invece ci sarà un altro elemento da tenere sotto co - facebook.com Vai su Facebook
“Milan-Napoli non sarà decisiva” - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex ... Scrive ilnapolionline.com
Piccari: “Milan- Napoli si deciderà a centrocampo” - Nella sua rubrica settimanale, il direttore di Tmw Radio Marco Piccari ha parlato del super sfida di domenica sera che andrà in scena a San Siro tra Milan e Napoli. Scrive milannews.it