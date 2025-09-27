Milan-Napoli Conte | Sfida Scudetto? Molto affrettato dirlo Vedo…

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore degli azzurri ed ex CT della Nazionale Italiana, Antonio Conte, ha parlato di Milan-Napoli: le sue parole in conferenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan napoli conte sfida scudetto molto affrettato dirlo vedo8230

© Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Conte: “Sfida Scudetto? Molto affrettato dirlo. Vedo…”

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

milan napoli conte sfidaConte,con Milan grande sfida,ma vediamo classifica a fine andata - "Ci concentriamo sulla quinta partita di campionato, dare altre definizioni ora è molto affrettato e anticipatorio. tuttosport.com scrive

milan napoli conte sfidaMilan-Napoli, la sfida tra Allegri e Conte: ecco i re in panchina - Ma al di là dei titoli conquistati sul campo (Conte con Juve, Chelsea, Inter e Napoli; Allegri con Milan e Juve) sono orgogliosi di aver vinto quattro volte ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Conte Sfida