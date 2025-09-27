Milan-Napoli Conte | Rossoneri favoriti al titolo? Non mi permetto di dirlo
L’allenatore degli azzurri ed ex CT della Nazionale Italiana, Antonio Conte, ha parlato di Milan-Napoli: le sue parole in conferenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi" #curvasud #banditi #milannapoli - X Vai su X
È Massimiliano Allegri il primo dei due allenatori a “rompere il ghiaccio” ufficialmente in vista di Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A in agenda a San Siro domenica 27 settembre alle ore 20.45. Dai possibili convocati, alla condizione fisica - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Adli non le manda a dire: che frecciata ai rossoneri! - Mentre la squadra si prepara per il big match di domani, arrivano le parole dell'ex centrocampista in merito alla separazione dal club. spaziomilan.it scrive
Milan-Napoli, probabili formazioni e ultime notizie: oggi la conferenza di Conte - I rossoneri vogliono dare continuità agli ultimi successi e prestazioni, mentre gli azzurri, cercano ... Da ilmattino.it