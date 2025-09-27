Milan-Napoli Conte in emergenza difensiva | Non avremo né Rrahmani né Buongiorno
Napoli, 27 settembre 2025 - Per molti il Milan di oggi, senza impegni europei infrasettimanali, potrebbe essere il Napoli di ieri, quello che un anno fa si è cucito lo scudetto sul petto partendo proprio da una situazione simile: qualsiasi risultato sancirà un verdetto solo parziale, ma di certo questo è uno dei tanti argomenti messi in palio nella partita in programma domenica 28 settembre alle 20.45 al Meazza, presentata nel pomeriggio da Antonio Conte. Emergenza in difesa. La chiacchierata del tecnico azzurro davanti a microfoni e taccuini parte dal pesantissimo bollettino sull'emergenza difensiva: a San Siro, infatti, saranno fuori sia Amir Rrahmani che Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: milan - napoli
Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta
Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro
Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…
Tutto confermato: in occasione di Milan-Napoli tornerà il tifo organizzato rossonero Tramite i propri account social gli ultras della Curva Sud hanno annunciato la fine della protesta ? Oltre alle numerose perdite in difesa, gli azzurri dovranno fare i conti anc - facebook.com Vai su Facebook
Teatro addio, per Milan-Napoli la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi" #curvasud #banditi #milannapoli - X Vai su X
Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao pronto al ritorno, per Conte è emergenza difesa! - La Gazzetta dello Sport di stamane in edicola si proietta al big match della quinta giornata di Serie A, che vedrà protagoniste ... Come scrive ilnapolionline.com
Milan-Napoli, retroguardia azzurra in emergenza: le parole di Conte in conferenza stampa - Rompicapo difesa per l'allenatore azzurro che si ritroverà anche - Scrive today.it