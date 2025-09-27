Napoli, 27 settembre 2025 - Per molti il Milan di oggi, senza impegni europei infrasettimanali, potrebbe essere il Napoli di ieri, quello che un anno fa si è cucito lo scudetto sul petto partendo proprio da una situazione simile: qualsiasi risultato sancirà un verdetto solo parziale, ma di certo questo è uno dei tanti argomenti messi in palio nella partita in programma domenica 28 settembre alle 20.45 al Meazza, presentata nel pomeriggio da Antonio Conte. Emergenza in difesa. La chiacchierata del tecnico azzurro davanti a microfoni e taccuini parte dal pesantissimo bollettino sull'emergenza difensiva: a San Siro, infatti, saranno fuori sia Amir Rrahmani che Alessandro Buongiorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Napoli, Conte in emergenza difensiva: "Non avremo né Rrahmani né Buongiorno"