In vista del big match di domani sera, il mister campione d’Italia perde altri pezzi: non solo Rrahmani e Buongiorno, due titolari out a San Siro Non ce la fa Amir Rrahmani, che ha accusato ulteriori problemi negli ultimi giorni in avvicinamento a Milan-Napoli. E oltre ad Alessandro Buongiorno, che ha avuto problemi muscolari durante la sfida contro il Pisa, Antonio Conte perde anche i due terzini. Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it Infatti, Spinazzola e Olivera non giocheranno Milan-Napoli a causa di un affaticamento. E visto che mercoledì 1 ottobre gli azzurri giocheranno la seconda sfida di Champions League, Conte non vuole rischiarli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Milan-Napoli, Conte davvero nei guai: altri due ko nello stesso ruolo