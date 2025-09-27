Milan-Napoli Conte davvero nei guai | altri due ko nello stesso ruolo

Calciomercato.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del big match di domani sera, il mister campione d’Italia perde altri pezzi: non solo Rrahmani e Buongiorno, due titolari out a San Siro Non ce la fa Amir Rrahmani, che ha accusato ulteriori problemi negli ultimi giorni in avvicinamento a Milan-Napoli. E oltre ad Alessandro Buongiorno, che ha avuto problemi muscolari durante la sfida contro il Pisa, Antonio Conte perde anche i due terzini. Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it Infatti, Spinazzola e Olivera non giocheranno Milan-Napoli a causa di un affaticamento. E visto che mercoledì 1 ottobre gli azzurri giocheranno la seconda sfida di Champions League, Conte non vuole rischiarli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

milan napoli conte davvero nei guai altri due ko nello stesso ruolo

© Calciomercato.it - Milan-Napoli, Conte davvero nei guai: altri due ko nello stesso ruolo

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Verso Milan-Napoli, l’annuncio su Leao: l’ha detto Allegri - Nel frattempo il tecnico si è espresso sulle condizioni del portoghese. Come scrive spaziomilan.it

milan napoli conte davveroConte,con Milan grande sfida,ma vediamo classifica a fine andata - "Ci concentriamo sulla quinta partita di campionato, dare altre definizioni ora è molto affrettato e anticipatorio. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Napoli Conte Davvero