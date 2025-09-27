Milan-Napoli Conte | Altri infortuni oltre a Buongiorno Andiamo a giocarcela a San Siro

Una frase secca, buttata lì quasi alla fine, che gela il sangue e apre mille interrogativi. Alla vigilia della supersfida di San Siro contro il Milan, Antonio Conte lancia un allarme a sorpresa: l’emergenza infortuni del Napoli è più grave del previsto. “Altri Problemi Oltre a Buongiorno”: l’Allarme del Tecnico. Mentre tutti si concentravano sulle assenze già note di Buongiorno e Rrahmani, il tecnico ha sganciato la bomba. “Non è stata una settimana fortunata dal punto di vista degli infortuni, abbiamo avuto anche qualche altro problema”, ha dichiarato in conferenza stampa. Chi sono i nuovi infortunati? Conte non fa nomi, alimentando il mistero con la sua classica pretattica: “ Quali altri problemi? Vedrete domani “. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

